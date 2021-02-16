شكرا لقرائتكم خبر عن بيلا حديد في جلسة تصوير جديد بالأسود وسط "الطوب والحجار".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد، لجلسة تصوير جديدة تابعة لمجلة Vogue España، والتي نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، ظهرت من خلالها وهي ترتدي ملابس باللون الأسود وتسريحة شعر جديدة، وسط الطوب والحجارة.

وخطفت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية، الأنظار إليها في جلسة التصوير التي تعد الثانية لها للمجلة الإسبانية، بعد جلسة التصوير التي نشرتها منذ أيام لنفس المجلة وهي ترتدي فيها ملابس مزخرفة.

وكانت بيلا حديد، قد ظهرت منذ أيام، في شكل جديد خارج عن المألوف لها، وهى ترتدي ملابسها بالكامل داخل حمام السباحة، لتثير الكثير من التساؤلات حول إذا كانت تلك الصورة جزء من جلسة تصوير جديدة لإحدى الماركات العالمية التي اعتادت تمثيلها، وسرعان ما حصدت حديد مئات الآلاف من الإعجابات والتعليقات على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام.