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بيلا حديد في جلسة تصوير جديد بالأسود وسط "الطوب والحجار".. صور

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القاهرة - سامية سيد - خضعت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد، لجلسة تصوير جديدة تابعة لمجلة Vogue España، والتي نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، ظهرت من خلالها وهي ترتدي ملابس باللون الأسود وتسريحة شعر جديدة، وسط الطوب والحجارة.

وخطفت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية، الأنظار إليها في جلسة التصوير التي تعد الثانية لها للمجلة الإسبانية، بعد جلسة التصوير التي نشرتها منذ أيام لنفس المجلة وهي ترتدي فيها ملابس مزخرفة.

 

وكانت بيلا حديد، قد ظهرت منذ أيام، في شكل جديد خارج عن المألوف لها، وهى ترتدي ملابسها بالكامل داخل حمام السباحة، لتثير الكثير من التساؤلات حول إذا كانت تلك الصورة جزء من جلسة تصوير جديدة لإحدى الماركات العالمية التي اعتادت تمثيلها، وسرعان ما حصدت حديد مئات الآلاف من الإعجابات والتعليقات على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام.

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يأتى هذا بعدما خطفت بيلا حديد الأنظار إليها مجددا بظهورها في إطلالة أنيقة منذ أيام، أثناء خروجها في أحد شوارع العاصمة الفرنسية بعد مشاركتها في عرض الأزياء الذي ترقبه الملايين من عشاق الموضة والأزياء، والتقطت عدسات المصورين، عددا من الصور التي ترصد عارضة الأزياء العالمية، بيلا حديد، خلال نزهة قامت بها في العاصمة الفرنسية "باريس"، حيث جذبت النجمة الأمريكية البالغة من العمر 24 عامًا الانتباه إليها وهي ترتدي سويتر مخطط وبنطلون من الصوف أثناء خروجها من فندقها مع مجموعة من الحراس الشخصيين، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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