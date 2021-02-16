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انضمام "يارا نور الدين" لأسرة فيلم "آل هارون" رسميا

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القاهرة - سامية سيد - واصل المنتج حسني محمود وشركته مومنت برودكشن في ضم المزيد من النجوم والفنانين لأسرة فيلمه الجديد، حيث انضمت الممثلة الصاعدة "يارا نور الدين"، إلى أسرة فيلم "آل هارون" من تاليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام.

المنتج حسني محمود ويارا نور الدين (1)

وأكد مصدر لـ"الخليج 365"، أن الفنانه "يارا نور الدين" قد أنهت التعاقدات الرسمية مع المنتج "حسني محمود"، وأنه في مرحلة التحضير والإعداد لبدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

المنتج حسني محمود ويارا نور الدين (2)

ومن أعمال يارا السابقة "حدوتة مرة"، و"خفة يد"، بالإضافة إلى المسلسل السعودي حالتنا حالة.

المنتج حسني محمود ويارا نور الدين (3)

وفيلم "آل هارون"، بطولة نخبة من الفنانين، بينهم أحمد وفيق، ومنذر ريحانة، عبير صبري، وإيهاب فهمي، وأحمد عبد الله، ومحمد عز وهاجر الشارنوبي حمدي هيكل وغيرهم، ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن، ويدير الإنتاج كلا من، محمود شاذلي وإدوارد نبيل وباهر الشافعي، بإشراف عام على الإنتاج، محمد كمال، مدير شركة مومنت برودكشن.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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