شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام "يارا نور الدين" لأسرة فيلم "آل هارون" رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المنتج حسني محمود وشركته مومنت برودكشن في ضم المزيد من النجوم والفنانين لأسرة فيلمه الجديد، حيث انضمت الممثلة الصاعدة "يارا نور الدين"، إلى أسرة فيلم "آل هارون" من تاليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365"، أن الفنانه "يارا نور الدين" قد أنهت التعاقدات الرسمية مع المنتج "حسني محمود"، وأنه في مرحلة التحضير والإعداد لبدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن أعمال يارا السابقة "حدوتة مرة"، و"خفة يد"، بالإضافة إلى المسلسل السعودي حالتنا حالة.

وفيلم "آل هارون"، بطولة نخبة من الفنانين، بينهم أحمد وفيق، ومنذر ريحانة، عبير صبري، وإيهاب فهمي، وأحمد عبد الله، ومحمد عز وهاجر الشارنوبي حمدي هيكل وغيرهم، ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن، ويدير الإنتاج كلا من، محمود شاذلي وإدوارد نبيل وباهر الشافعي، بإشراف عام على الإنتاج، محمد كمال، مدير شركة مومنت برودكشن.