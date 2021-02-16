شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمي يكشف عن صورة لشخصيته "رفاعي" فى فيلم "السرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان كريم فهمي، على مشاركة متابعيه وجمهوره، بصورته وهو يرتدي البدلة المموهة، للشخصية التي سيجسدها في فيلم السرب، المقرر طرحه في دور العرض السينمائي قريبا، حيث نشر الصورة عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، وكتب "رفاعي"، وهو اسم الشخصية التي سيجسدها في كواليس الفيلم المستوحي من أحداث حقيقة.

وطرحت شركة سينرجى، برومو فيلم "السرب" للنجم أحمد السقا، والمقرر طرحه بدور عرض السينمات خلال الفترة المقبلة، والذى يتناول قصة حقيقية عن الضربة الجوية التي نفذتها القوات الجوية في ليبيا ضد داعش.