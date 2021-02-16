شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمي يشارك بالصور الأولى له فى برنامج أمين وشركاه قبل عرضه اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان أحمد فهمي، على مشاركة متابعيه وجمهوره، بمجموعة صور من الحلقة الأولي لبرنامج أمين وشركاه، للفنان أحمد أمين، قبل عرضها اليوم في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً على شبكة قنوات ON.

ونشر فهمي الصور عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام منذ قليل، وكتب قائلاً: "انتظروني النهاردة 11 مساءً، في أول حلقة من الموسم الجديد في أمين وشركاه مع أحمد أمين على قناة ON".

وكان قد حرص فهمي، على الاحتفال بعيد الحب، أمس، بنشر صورة عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام مع زوجته الفنانة هنا الزاهد، ليوجه لها رسالة بمناسبة هذا اليوم، حيث كتب، "عيد حب سعيد يا حبيبتي، أنا أحبك"، لترد الزاهد في التعليقات بالكثير من القلوب الحمراء.

وكان فهمي قد استرجع ذكرياته خلال مرحلة الطفولة أثناء تواجدهما في فريق كرة القدم بالأهلي، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة مجمعة بصحبة شقيقه الفنان كريم فهمي وهما يرتديان قميص الأهلي خلال مرحلة الطفولة وفي فترة الشباب.