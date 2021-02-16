شكرا لقرائتكم خبر عن برومو فيلم السرب يتصدر تريند جوجل بعد طرحه أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر برومو فيلم السرب، للنجم أحمد السقا، قائمة تريند جوجل بعد طرحه على مواقع التواصل الاجتماعى أمس، والمقرر عرضه بدور عرض السينمات خلال الفترة المقبلة، والذى يتناول قصة حقيقية عن الضربة الجوية التي نفذتها القوات الجوية في ليبيا ضد داعش.

وكتبت شركة سينرجى، عبر حسابها بموقع تويتر: "برومو فيلم السرب يتصدر ترند جوجل بعد طرحه على مواقع التواصل الاجتماعى".



سينرجى عبر انستجرام

وتناول البرومو في بدايته كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر خلالها أمرا بتنفيذ عملية نوعية بقصف مواقع داعش بمدينة درنة في ليبيا، وظهر في البرومو، النجم أحمد السقا، وكل من شريف منير وآسر ياسين وكريم فهمى وأحمد حاتم، ودياب، ومحمود عبد المغنى، وأظهرت المشاهد بطولات القوات الجوية في القصاص لشهداء مصر فى ليبيا.

فيلم "السرب" يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، وصور "السقا" عددًا من المشاهد في طريق الإسكندرية الصحراوي، ويشارك في بطولة العمل كل من: آسر ياسين ومحمود عبد المغني وعمرو عبد الجليل.

يشار إلى أن شركة سينرجي إنتجت فيلم "السرب" وهو من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من: أحمد السقا والفنانة هند صبري، والنجمة منى زكى، ودياب، وكريم فهمي، وآسر ياسين، وانضم شريف منير، ومحمود عبد المغني مؤخرًا لقائمة ضيوف شرف الفيلم.