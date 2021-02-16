شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف السرب: نحن حاليا فى النسخة الـ12 بعد التعديل من الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب عمر عبد الحليم، مؤلف فيلم السرب، إن فيلم السرب يتناول حرب مصر على الإرهاب؛ موضحا أن يعمل على الفيلم منذ عام تقريبا.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، إنه فخور بكتابة فيلم يسرد بطولات الجيش المصري؛ لافتا أنه استعان بالجهات الرسمية لأخذ المعلومات الحقيقة لتقديم عمل درامي يليق بالجيش المصرى والدولة المصرية.

وأكد، أن الجهات المعنية وتقديم كل سبل الدعم لكي تصبح مصر في ريادة الدول التي تم أعمال فنية على قدر عالي من الاتقان؛ مرددا: «نحن حاليا في النسخة الـ 12 بعد التعديل من فيلم السرب لإخراجه بشكل نهائى على أعلى مستوى.

ومن جانبه قال أحمد نادر جلال مخرج فيلم السرب، إنه عمل كثيرا في تحضيرات فيلم السرب، مشيرا إلى أن الفيلم يجسد قصة حقيقية بشكل سينمائي.

وأضاف: « الأحداث حقيقية ولكن الفيلم سينمائي»، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من تصوير الفيلم .

وأشار، أن الفيلم تصويره وتنفيذه صعب وسوف يأخذ وقت كبير لانه مدته ستكون ساعتين؛ موضحا أن النجم أحمد السقا يقوم بدور عميل .

ولفت أن الفنان شريف منير يقوم بدور قائد القوات الجوية وقتها؛ مرددا: « شرف كبير أننا نجسد بطولات الجيش المصري ونوثق الحدث العظيم.

وأكد، أن كل الفنانين المشاركين في العمل على استعداد تجسيد مشهد واحد فقط في عمل ملحمي بطولي؛ قائلا: « العمل فيه حوالي 18 بطل».