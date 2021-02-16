شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر: مرة استخبيت فى شنطة عربية أختى وفاء بعد ما رفضت تاخدنى المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روت الفنانة أيتن عامر موقف مضحك في طفولتها، قائلة: أختى وفاء عامر في مرة كانت رايحة المسرح، ومكانتش عاوزة تاخدنى معاها عشان عندى مدرسة تانى يوم، وكان مشكلتها إنى هنام متأخر ومش هعرف أروح المدرسة، وقالتلى مش هينفع.

وأضافت أيتن عامر أثناء لقائها في برنامج "its show time" مع الإعلامية دينا حويدق، المذاع على قناة Cbc، نزلت أنا على الجراج وقلت لعامل الجراج أن وفاء عاوزة مفتاح العربية وروحت فتحت الشنطة واديته المفاتيح، وروحت دخلت شنطة العربية وقفلت على نفسى، ولما مشيت ووصلت هناك فتحت شنطة العربية وروحت فاجأتها بقى فضحكت وخلاص.

وتابعت أيتن عامر، أكتر لعبة كنت بحبها وأنا صغيرة كانت ركوب العجلة، وكنت أقع واتعور واجيب من الصيدلية باورد ومكروكروم وبلاستر وأعالج نفسى عند باب العمارة وأقوم أركب العجلة تانى وأكمل.

وتعاقدت الفنانة أيتن عامر على تقديم دور البطولة النسائية أمام النجم يوسف الشريف في مسلسله الجديد "كوفيد 25" تأليف إنجى علاء وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل من 15 حلقة.

وتشارك أيتن عامر أيضاً في بطولة مسلسل "كل ما نفترق" بطولة ريهام حجاج وإخراج كريم العدل، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، والعمل يضم في بطولته كل من: أحمد فهمي، وسلوى خطاب، ورانيا يوسف، وعمرو عبد الجليل، وطارق عبد العزيز، ورحاب الجمل، وأحمد صيام، وعدد آخر من الفنانين وهو تأليف ورشة محمد أمين راضى.