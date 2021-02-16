شكرا لقرائتكم خبر عن بقلوب حمراء.. أحمد مكي فى أحدث ظهور له مع الببغاء .. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما يحرص الفنان أحمد مكي، على مشاركة جمهوره ومتابعيه بصور وفيديوهات برفقة الطيور، حيث تعتبر هوايته المفضلة والذى له باع كبير وشهرة كبيرة بين هواة تربية الطيور في مصر والوطن العربى.









"أحمد مكى" ظهر من خلال "فيديو" طريف وهو يقبل إحدى البغبغاوات، عبر ستورى حسابه بموقع إنستجرام، حيث نال إعجاب جمهوره على السوشيال ميديا.

من جانب أخر ، كانت لاقت صور الفنان احمد مكي من كواليس تصوير مسلسل "الاختيار 2"، المقرر طرحه في السباق الرمضاني المقبل 2021، إقبالا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وظهر الفنان أحمد مكي وهو يقف في كواليس تصوير المسلسل، مرتديا زي الشرطة ويحمل سلاحا ناريا خلال تصوير أحد المشاهد الخارجية، حيث تفاعل الآلاف من معجبي الفنان أحمد مكي بصوره، ومنهم من أشار إلى أنه يشبه الفنان العالمي فان ديزل نجم هوليود الشهر في هذه الإطلالة.

وواصل النجم أحمد مكى في الآونة الأخيرة، تصوير مشاهده فى مسلسل "الاختيار 2"، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، ويشارك فى بطولة العمل النجم كريم عبد العزيز والنجم إياد نصار، ويجسد مكى دورا جديدا عليه فى الدراما ويبتعد عن الكوميديا من خلال هذا المسلسل.

وحاول مخرج العمل بيتر ميمى تكثيف عدد ساعات التصوير للانتهاء من معظم المشاهد التي تحتوى على الأكشن، ووقع اختيار القائمين على المسلسل، على الفنانين إياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وهادى الجيار وأحمد شاكرعبد اللطيف ورياض الخولى، إضافة إلى الاستقرار على أسماء ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات على غرار الجزء الأول.