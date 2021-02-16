شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير لـ"لميس الحديدى": بسمع مهرجانات وأى بنت مطلقة أنا جاهز للجواز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد منير، إن الفنان محمد ثروت أجمل وأفضل صوت فى مصر، معقبا: "معجب كثيرا بأغانى الفنان محمد ثروت"، وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إى"،: "أنا فخور بانتمائى لمحافظة أسوان عشان فيها نعومة النيل وصلابة الصخور".

وأضاف محمد منير: "اتعرض عليا حفلة في فلسطين، والموضوع تحت الدراسة لأنى لو فكرت أروح إسرائيل يبقى لازم أروح غزة وأروح المناطق الفلسطينية.. وأنا فنان والفن ليس له وطن"، موضحا: "كل أعمالى الفنية الآن بتعاون مع عناصر شابة".

وأوضح الكينج محمد منير: "أسمع من الأجيال الحالية عمرو دياب، وعلى الحجار"، لافتا: "بسمع مهرجانات، والمهرجانات مش وحشة، وفيه فن كويس وفن وحش".

وعلق الكينج محمد منير على الاحتفال بعيد الحب، قائلا: الأجيال الحالية بتجب فى الصيف وتتطلق فى الشتاء، مازحا: "أى بنت مطلقة أنا جاهز للجواز".