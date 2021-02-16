شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج السرب يكشف كواليس جديدة عن تحضيرات الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد نادر جلال، مخرج فيلم السرب، إنه عمل كثيرًا في تحضيرات الفيلم، مشيرًا إلى أن الفيلم يجسد قصة حقيقية بشكل سينمائي.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يقدمه الإعلامي "أحمد موسى"، "الأحداث حقيقية ولكن الفيلم سينمائي"، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من تصوير الفيلم.

وأشار إلى أن الفيلم تصويره وتنفيذه صعب وسوف يأخذ وقتًا كبيرًا لأن مدته ستكون ساعتين؛ موضحًا أن النجم أحمد السقا يقوم بدور عميل.

ولفت إلى أن الفنان شريف منير يقوم بدور قائد القوات الجوية وقتها؛ مرددًا: "شرف كبير أننا نجسد بطولات الجيش المصري ونوثق الحدث العظيم".

وأكد أن كل الفنانين المشاركين في العمل على استعداد تجسيد مشهد واحد فقط في عمل ملحمي بطولي؛ قائلا: "العمل فيه حوالي 18 بطلا".