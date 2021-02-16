شكرا لقرائتكم خبر عن The Croods: A New Age يتصدر شباك التذاكر الأمريكي الهزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدّر فيلم The Croods: A New Age شباك التذاكر الأمريكي الهزلى، حيث حقق الفيلم 2 مليون دولار في الأسبوع الثاني عشر من إطلاقه، وفيلم العائلة حقق ما يقرب من 49 مليون دولار منذ افتتاحه في الخريف الماضي.

الفيلم يعيد تقديم عائلة Croods التى تعود إلى عصور ما قبل التاريخ أثناء بحثهم عن المكان المثالى للمنزل، وسرعان ما يكتشفون جنية شاعرية تلبى جميع احتياجاتهم، باستثناء مشكلة واحدة: عائلة تسمى Bettermans تعيش هناك بالفعل.

وتدور أحداث الفيلم حول ترحيب Bettermans بآل Croods وتعريفهم بمفردات حياتهم العصرية ومع ذلك سرعان ما تنشأ التوترات وعندما يبدو كل شىء ضائعًا، يظهر تهديد جديد يدفع كلا العائلتين إلى مغامرة تجبرهما على درء خلافاتهما، واستخلاص القوة من بعضهما البعض وصياغة مستقبل معًا.

وركز الجزء الأول والذي طرح في 2013 على أهمية الأسرة، بينما هذا الجزء يركز على الوحدة، وقال المخرج جويل كروفورد: "قد يكون هذا الفيلم مغامرة كوميدية مجنونة وملحمية، ولكن في جوهره، تدور أحداثه حول عائلتين مختلفتين تمامًا تكتشفان أن مستقبلهما أكثر إشراقًا معًا"، وفي حين أن معظم شركات هوليوود قد بدأت في تحويل تواريخ الإصدار إلى عام 2021 ، قامت Dreamworks بالعكس وقررت طرح الفيلم الجديد من سلسلة "Croods" 25 نوفمبر الماضي.