شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوى: الجمهور متعطش لأعمال فنية مثل فيلم السرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الناقد الفني طارق الشناوي، على برومو فيلم السرب الذي يسرد بطولة القوات المسلحة للقصاص لشهداء مصر في ليبيا، قائلا : "هناك إرادة فنية واختيار موفق لفريق العمل، وهناك تعطش من المتلقي لتلك النوعية من الأعمال الفنية".

وأضاف طارق الشناوي في مداخلة هاتفية لبرنامج الحقيقة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الفيلم يتناول قضية مكافحة الإرهاب في أي مكان في العالم، مضيفا أن الإرهابي مرفوض وفيلم السرب عمل فني مهم يجمع بين الجزء الوثائقي والحالة الدرامية الإبداعية .

وتابع :" الجميع عاش فترة واقعة استشهاد المصريين في ليبيا على يد عناصر إرهابية وقصاص القوات المسلحة لهم بشكل سريع وقوي".

فيلم السرب ملحمة فنية وطنية جديدة توثق مرحلة من مراحل الحرب على الارهاب التي تخوضها القوات المسلحة ضد الجماعات التكفيرية والإرهاب الأسود، وبمجرد طرح برومو فيلم "السرب"، بمشاركة مجموعة من نجوم الفن منهم أحمد السقا وشريف منير لاقى إعلان الفيلم تفاعلا كبيرا ودعوات لمشاهدته باعتباره قصة حقيقية عن الضربة الجوية التي نفذتها القوات الجوية في ليبيا ضد داعش.