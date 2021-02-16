شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نبيلة عبيد تكشف عن المشهد الأصعب فى حياتها الفنية.. اعرف ماذا قالت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتادت النجمة نبيلة عبيد توثيق مواقفها وأنشطها الحياتية وأبرز أعمالها، من خلال حساباتها على السوشيال ميديا، حيث كشفت عن أهم المشاهد التي تأثرت بها نفسيا في فيلم "المرأة والساطور"، موضحة أنه الأصعب خلال مسيرتها الفنية.

وشاركت النجمة نبيلة عبيد، عبر حسابها بموقع "إنستجرام" فيديو للمشهد، وعلقت قائلة: "المرأة و الساطور.. قصة و إخراج سعيد مرزوق.. المشهد اللي تعبني جدا وأنا بأديه و من أصعب المشاهد اللي تعاملت معاه كممثلة".

وكان تفاعل الكثيرون من متابعيها مؤخرا على مقطع فيديو نشرته النجمة نبيلة عبيد، أثار جدلا على صفحتها الشخصية على إنستجرام لعدم تمييزها لصوت الفنان الإماراتي حسين الجسمي.

وكانت النجمة نبيلة عبيد قد شاركت جمهورها على إنستجرام مقطع فيديو تضمن لقطات تذكارية لها على أنغام أغنية "الفرس" للفنان حسين الجسمي، معلقة: "الأغنية حلوة.. بس معرفتش مين بيغنيها.. مين يعرف مساء الفل يا حلوين".

وانهالت التعليقات على الفيديو من جمهورها، حيث أوضح معجبوها أن الصور للمطرب حسين الجسمي، فيما قال آخر: "ومين ميعرفش حسين الجسمى.. الأغنية لايقة عليكي".

يشار إلى أن الفنانة نبيلة عبيد احتفلت بعيد ميلادها الشهر الماضى، حيث شاركت متابعيها وجمهورها بمقطع فيديو من احتفالها بعيد ميلادها، والتي ظهرت من خلاله وهى ترقص على ألحان أغنية "انزل يا جميل على الساحة".