شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر: أكتر موقف مش بنساه لما أختى الله يرحمها لطشتنى قلم عشان توهت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة أيتن عامر، أغرب موقف حصلى في الطفولة، كنت أنا وقريبتى بناكل ساندوتش على البحر وتوهنا وفضلنا نعيط، وواحدة صحفية لقتنا بطريقة ما رجعتنا تانى للقرية، وأختى الله يرحمها أول ما شافتنى لطشتنى قلم عمرى ما هنساه وبعد كده قعدت تعيط هي.

وأضافت أيتن عامر خلال استضافتها في برنامج "its show time" مع الإعلامية دينا حويدق، المذاع على قناة Cbc، أصعب موقف حصلى بقى وأنا صغيرة، ان في مرة بابا قرصنى من ودنى عشان كنت قاعدة مع أصحابى تحت البيت وهو ندهلى وقالى اطلعى وقلتله حاضر ومطلعتش مرة واتنين وفى التالتة طلعت وراح قارصنى من ودنى ومن وقتها لما بيقول حاجة باخدها جرى.

وتعاقدت الفنانة أيتن عامر على تقديم دور البطولة النسائية أمام النجم يوسف الشريف في مسلسله الجديد "كوفيد 25"، تأليف إنجى علاء وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل من 15 حلقة.

وتشارك أيتن عامر أيضا في بطولة مسلسل "كل ما نفترق"، بطولة ريهام حجاج وإخراج كريم العدل، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، والعمل يضم في بطولته كل من: أحمد فهمي، وسلوى خطاب، ورانيا يوسف، وعمرو عبد الجليل، وطارق عبد العزيز، ورحاب الجمل، وأحمد صيام، وعدد آخر من الفنانين وهو تأليف ورشة محمد أمين راضى.