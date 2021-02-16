شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر: هعمل دور ابنة وفاء أختى بمسلسل "هي" وبعتبر نفسى تلميذتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة أيتن عامر، شخصية ريهام اللى عملتها في مسلسل "فرصة تانية" معرفتش أحبها ولا أكرهها واحترت فيها شوية، ولكن اكتشفت بعد كده أنها غلبانة برده وكل ذنبها أنها حبت شخص وطول الوقت رافضة فكرة الانفصال عنه، وأنا أعرف حالات حقيقية أكتر من كده كمان في الحقيقة.

وأضافت أيتن عامر خلال لقائها في برنامج "its show time" مع الإعلامية دينا حويدق، المذاع على قناة Cbc، استعنا بدكتور نفسى عشان نعرف إيه المرض اللى عند شخصية "ريهام"، وعرفنا إنه مرض تعلق بزيادة مع عدم الثقة في النفس، وكل العوامل دى أدت إلى الشخصية اللى شوفناها.

وعن مسلسل "هي" قالت أيتن عامر: هو تحدى بنات بشكل عام وكل واحدة لها ظروفها الخاصة والمحيطة بها، وأنا بعمل دور بنت وفاء عامر وبيحصل صراع معين بيخلق غيرة وتحدى وأذى هتعمله في أمها، واللى حمسنى في الدور انه مش ضيفة شرف بالشكل المتعارف عليه، يمكن مساحته مش كبيرة ولكن دور مهم، وكمان أن أي حاجة مع وفاء ليا الحظ انى أقف معاها وبغض النظر عن انها اختى ولكن الجميه بيشهد بها بأنها ممثلة قوية جدا، وأنا نفس مدرستها وبعتبر نفسى تلميذتها.

وعن السينما قالت أيتن عامر، الأدوار اللى بتتعرض عليا حاليا في السينما مش مناسبة ليا، لأنى عاوزة عمل فنى محترم يضاف إلى تاريخى مش حاجة تتعمل وتتقلب في 4 أيام، ومش مشكلة تتعرض فين حتى لو على المنصات المهم أنى أعمل حاجة تكون ليها قيمة فنية.

وتعاقدت الفنانة أيتن عامر على تقديم دور البطولة النسائية أمام النجم يوسف الشريف في مسلسله الجديد "كوفيد 25" تأليف إنجى علاء وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل من 15 حلقة.

وتشارك أيتن عامر أيضا في بطولة مسلسل "كل ما نفترق" بطولة ريهام حجاج وإخراج كريم العدل، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، والعمل يضم في بطولته كل من: أحمد فهمي، وسلوى خطاب، ورانيا يوسف، وعمرو عبد الجليل، وطارق عبد العزيز، ورحاب الجمل، وأحمد صيام، وعدد آخر من الفنانين وهو تأليف ورشة محمد أمين راضى.