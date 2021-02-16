شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير لـ"لميس الحديدى": الأجيال الجديدة بيحبوا فى الصيف ويطلقوا فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد منير، إنه احتفل بعيد الحب مع الفنانة ليلى علوى، معقبا "ليلي جميلة وحلوة"، وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، للإعلامية لميس الحديدى: "أنا خايف على الأجيال الجديدة من الحب، لأنهم بيحبوا فى الصيف بالمايوه ويطلقوا فى الشتاء".

وتابع الكينج: "مفيش ألبوم نزلى إلا وحبيته، وكل حاجه فى حياتى بمارسها بالحب"، موضحا: "يسرا وعادل إمام وإلهام شاهين إحنا إللي فاضلين من أجمل حاجه في مصر".

وأوضح محمد منير: "إحنا أغضبنا ربنا وعاقبنا بفيروس كورونا"، مؤكدا: "بحب ألمانيا وبسافر ألمانيا بالباسبور المصرى وبرجع بيه.. ومفيش حد فينا هينسى بلده، وأنا بعاتب الأجيال الجديدة بسبب الموضوع دا".