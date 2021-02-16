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محمد منير لـ"لميس الحديدى": الأجيال الجديدة بيحبوا فى الصيف ويطلقوا فى الشتاء

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القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد منير، إنه احتفل بعيد الحب مع الفنانة ليلى علوى، معقبا "ليلي جميلة وحلوة"، وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، للإعلامية لميس الحديدى: "أنا خايف على الأجيال الجديدة من الحب، لأنهم بيحبوا فى الصيف بالمايوه ويطلقوا فى الشتاء".

وتابع الكينج: "مفيش ألبوم نزلى إلا وحبيته، وكل حاجه فى حياتى بمارسها بالحب"، موضحا: "يسرا وعادل إمام وإلهام شاهين إحنا إللي فاضلين من أجمل حاجه في مصر".

وأوضح محمد منير: "إحنا أغضبنا ربنا وعاقبنا بفيروس "، مؤكدا: "بحب ألمانيا وبسافر ألمانيا بالباسبور المصرى وبرجع بيه.. ومفيش حد فينا هينسى بلده، وأنا بعاتب الأجيال الجديدة بسبب الموضوع دا".

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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