بالصور – تعرفي إلى حبيبة جان يمان الحسناء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: فاجأ النجم التركي جان يمان متابعيه بنشر صورة مع شابة حسناء عبر حسابه على تطبيق انستغرام وعبّر عن عضقه لها من خلال قلب أحمر، وحرص على إلغاء خاصية التعليق على الصور للحفاظ على خصوصيته.

وتداولت الصحف التركية الخبر، كاشفة أن حبيبته الجديدة هي عارضة الأزياء الإيطالية ومقدمة البرامج ديليتا لويتا، التي أعلنت بدورها عن علاقتهما العاطفية من خلال صورة نشرتها عبر حسابها.

وأشارت المواقع التركية أن علاقة الحب التي جمعت الثنائي “هزت إيطاليا”، وتم الكشف عنها عبر مجلة إيطالية حين نشرت صورا تجمع بين النجم التركي والعارضة الإيطالية ظهرا فيها وهما يتبادلان القبل.

من جهة ثانية، يستعد النجم الذي اشتهر بشخصية “جان” في مسلسل “الطائر المبكر”، للمشاركة في مسلسل إيطالي بشخصية القرصان “ساندوكان”، حيث سيبدأ تعلم فنون المبارزة. ومن المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل الإيطالي في شهر أكتوبر عام 2021، بين روما، المكسيك ومنطقة البحر الكاريبي.