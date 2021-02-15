منى زكي تنضم إلى عائلة هذه الماركة العالمية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: انضمت النجمة المصرية منى زكي إلى عائلة لوريال باريس L’Oréal Paris، لتصبح الوجه الإعلامي الجديد للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعتبر الفنانة منى زكي واحدة من رموز الفن في مصر، ولها رحلة طويلة ناجحة كممثلة، بدأت في سن السادسة عشرة من خلال دورها في (بالعربي الفصيح) مع الفنان والمخرج محمد صبحي، لتليها سلسلة من الأدوار الناجحة والمتنوعة التى برهنت على موهبتها الاستثنائية التي تجعلها مثالية لأي دور، كما شاركت في أكثر من 60 عملاً فنياً مع كبار الفنانين في الوطن العربي.

وإلى جانب حياتها المهنية في التمثيل، منى زكي هي أيضاً سفيرة اليونيسيف منذ عام 2017، وأسهمت إلى حدّ كبير في زيادة الوعي حول العديد من القضايا المهمة والمشاركة فى العديد من المبادرات التنموية، إضافة إلى حملات لمواجهة عمالة الأطفال، وسوء التغذية، والفقر، والتأثير النفسي للعنف على الأطفال، فضلاً عن دورها فى دعم وتمكين المرأة في المجتمع من خلال عدة مبادرات مثل دعم السيدات المصابات بمرض السرطان أو من خلال أدوارها التي تحاكي قضايا النساء مثل فيلمي (دم الغزال) و(احكي يا شهرزاد).

وبهذه المناسبة، قالت الفنانة منى زكي: «سعيدة بهذا التعاون كوني مؤمنة دائماً بأن الجمال الحقيقي هو تكريم للجمال الداخلي وتقبّل كل اختلافاتنا، فعندما نعرف قيمتنا تزيد ثقتنا بأنفسنا وبما نؤمن به، وعندها فقط سنكتشف قدراتنا على إحداث التغيير. لذلك، أشعر بأن معتقداتي تتوافق مع فلسفة L’Oréal Paris. كما أؤمن بأن شعار (لأنك تستحقينه) ملهم جداً لكل امرأة حتى تشعر بقيمتها. ولهذا السبب أنا فخورة للغاية بتمثيل وتشجيع النساء العربيات خلال رحلتهن في تقدير أنفسهن. لم يتم تحقيق هذا الهدف فقط من خلال الأدوار السينمائية التي ألعبها، ولكن أيضاً من خلال كوني (صوتاً) لتسليط الضوء على قصص النساء الملهمات، وكذلك تحويل تلك القصص إلى نماذج تعبّر عن القوة، وطريق يوجه النساء اللاتي لا صوت لهن».

وعلقت دلفين فيغييه-هوفاس، الرئيسة الإقليمية للعلامة التجارية لـL’Oréal Paris: «نحن فخورون بانضمام منى زكى لعائلتنا، ليس فقط لأنها ممثلة متميزة وموهوبة تألقت فى العديد من البلدان إنما أيضا لكونها امرأة قوية لعبت دوراً فعالاً فى العديد من المبادرات لخدمة المجتمع والإنسانية، فمن خلال صوتها استطاعت الدفاع عن حقوق الأطفال وحرية المرأة. هى بالفعل امرأة تستحق التقدير».

يمكن للمعجبين توقع ظهور الفنانة منى زكي كالوجه الإعلامي لمجموعة منتجات التجميل والعناية بالبشرة والشعر من L’Oréal Paris، والتي تلبي المتطلبات المتنوعة والفريدة لجميع النساء اللاتي يعشن في المنطقة.