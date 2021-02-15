الرجل الأكثر جاذبية في أميركا يخطط لخسارة وزنه قبل زفافه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: كشف المغني الأميركي الشهير بليك شيلتون عن خططه لخسارة وزنه قبل زفافه إلى المغنية الأميركية الشهيرة غوين ستيفاني.

في حديثه في برنامج The Late Show مع المذيع ستيفن كولبير، شارك النجم البالغ من العمر 44 عاماً خططه لفقدان الوزن، وذلك بعد سؤال كولبير، إذا كان قد بدأ بالفعل خطط تخفيف وزنه.

ورد شيلتون قائلاً: «يا إلهي.. لا .. لم أبدأ بعد، لكنني أرغب بالفعل في ذلك، والنقطة الجيدة هو أنني وغوين لم نحدد موعد الزفاف بعد.. لذا لست مضطراً للبدء فوراً».

وأوضح شيلتون، أنه هو وستيفاني ليسا في عجلة من أمرهما للزواج، بسبب جائحة فيروس كورونا، لأنهما يريدان أن يكونا محاطين بأحبائهما في يومهما الخاص.

وتابع شيلتون مازحاً: «إنهم يسمعونني الآن في برنامجك، سأخسر وزني قبل حفل الزفاف، لكننا لا نعرف متى سيكون ذلك».

وأكد شيلتون، رغبته في فقدان 10 أرطال من وزنه، وسيكون عليه القيام بذلك، حتى لا يسبب خيبة أمل لمن حوله، وفق ما أعلن.

تجدر الإشارة إلى أن شيلتون حاز لقب الرجل الأكثر جاذبية في عام 2017، من قبل مجلة (بيبول) الأميركية، ليصبح بذلك أول مغنٍّ لموسيقى الريف الأميركي (الكاونتري) يحصل على هذا اللقب.