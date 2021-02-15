بعد “عهود الحب”.. عبد الفتاح الجريني يدخل عالم التمثيل ويستعد لـ”غني ع العالي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تحدث النجم المغربي عبد الفتاح الجريني عن تجربته الجديدة في برنامج “غني ع العالي”، المقرر عرضه عبر قناة “أبوظبي” خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أنها تجربة مليئة بالحماس إذ يحل ضيفاً على الحلقة الأولى من البرنامج ويؤدي خلالها جميع الأغاني التي غناها للجمهور برفقة الفرقة الموسيقية التي ستقدمها بطريقة جديدة، مشيراً إلى أن ضيوف الحلقات من النجوم والمشاهير سيظهرون أيضاً بشكل مختلف لم يعهده الجمهور.

وقال الجريني في تصريحات صحفية خلال وجوده في كواليس البرنامج: “النوعية دي من البرامج بحبها جداً بشوف فيها جمالية توصل للناس، وسيشاهدون أيضاً ما الذي يحدث خلف الكواليس من البروفات والتدريبات على تقديم الأغنيات”.

ويعكس برنامج “غني ع العالي” مفهوم أن الموسيقى توحد الشعوب وتمحو الحدود، ويحول أسطح مدننا العربية إلى مسرح لحفلات موسيقية للنجوم المشهورين والمواهب الشابة ضمن أجواء مليئة بالموسيقى والغناء والأحاديث المشوقة واللعب.

كما تحدث الجريني عن شخصيته الفنية الفريدة التي يمتلكها، مشيراً إلى أنه يجمع بين اعتزازه بهويته المغربية وحبه للموسيقى العربية مع شكله الغربي.

وأكد الفنان المغربي أنه تلقى دورات في فن التمثيل استعداداً لدخول هذا المجال، كاشفاً عن أنه سيشارك في بطولة فيلم قريباً.

نفيد بالذكر أن عبد الفتاح الجريني أصدر في الساعات الماضية أغنية جديدة بعنوان “عهود الحب”، شاركته فيها الفنانة المغربية جميلة وهي من كلمات سعود الكعبي، وألحان رضوان الاسمر وتوزيع سيروس.