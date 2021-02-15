إد شيران يستعد للعودة للغناء بعد عامين من الاعتزال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كشفت تقارير صحافية عن أن المغني البريطاني الشهير إد شيران يستعد للعودة إلى الغناء مرة أخرى، بعد عامين من الاعتزال بعد ما أعلن اعتزاله فى نهاية عام 2018.

وردت تقارير تشير إلى أن شيران قد تعاون مع مجموعة من الفنانين، للعمل على مشروع فني جديد كبير للعودة مرة ثانية هذا العام.

كما كشف مصدر مقرب لصحيفة “ذا صن” البريطانية، عن تعاون شيران مع المغني جوني مكديد نجم فرقة ” Snow Petrol” لتأليف وتلحين الأغاني معاً.

وأضاف المصدر “لقد حقق كلاهما نجاحاً هائلاً بشكل مستقل وكثنائي، لذلك من المنطقي القول إن شيران يخطط لعودة قوية مع صديقة المقرب جوني مكديد”.

تجدر الإشارة، إلى أن اسمه الحقيقي إدوارد كريستوفر شيران، وهو كاتب أغانٍ ومغنٍّ، عرف بالعديد من الأغنيات الناجحة، وحظي بفرصة تمثيل في المسلسل الشهير Game of Thrones، وحققت أغنيته الشهيرة shape of you، مشاهدات وصلت إلى 900 مليون عبر يوتيوب.

وقد أعلن النجم البالغ من العمر 29 عاماً، في أغسطس العام الماضي استقبال ابنته الأولى من زوجته شيري سيبورن وأطلق عليها اسم “ليرا أنتاركتيكا”، واعتزل شيران حياة المشاهير، وقرر التفرغ لأسرته، وإعطاء الأولوية لحياته الاجتماعية.