بالفيديو – أحمد السقا مدفون تحت الرمال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشف الفنان المصري أحمد السقا عن الفيديو الدعائي الأول لفيلمه الجديد “السرب” مشوقاً جمهوره في انستغرام لأحداث الفيلم الذي تدور قصته حول الإرهاب ودور المؤسسات العسكرية في ردعه.

وعبر كثيرون عن شوقهم وإعجابهم بالفيلم بعد طرح البرومو مؤكدين أنه يعكس ملحمة وطنية ويحمل في مضمونه رسالة لنشر التسامح والاعتدال.

ويظهر أحمد السقا في البرومو بشخصية مواطن مصري يتم استدعائه من قوات الأمن ويبدأ التحقيق معه، كما يتم تعذيبه إذ يظهر في أحد المشاهد مدفوناً تحت الرمال.

قصة وأحداث الفيلم مستوحاة من وقائع حقيقية تعكس تفاصيل متعلقة بطبيعة عمل المؤسسات الأمنية في مصر وتصديها للمؤامرات والإرهاب والدول الممولة.

“السرب” من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج تامر مرسي، ويشارك في بطولته العديد من النجوم المصريين والعرب مع أحمد السقا، ومنهم: هند صبري وآسر ياسين وغسان مسعود وغيرهم.

وأكد المنتج تامر مرسي عبر تويتر أن الفيلم هدية لكل الشعب المصري وكتب عبر تويتر قائلاً: “عملنا الاختيار وخافوا منه.. قمنا عاملين السرب.. وهيخافوا منه”.

وأضاف: “السرب قريباً في دور العرض.. هدية المتحدة للشعب المصري، المجد للشهداء.. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.. مصر العظمى”.