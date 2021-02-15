نجمة بريطانية تتحدى حظر “كوفيد 19”.. والسبب!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: تلقت الشرطة البريطانية بلاغاً يفيد بانتهاك النجمة البريطانية أماندا هولدن قواعد الإغلاق الخاصة بفيروس كورونا بعد قيامها برحلة من لندن إلى كورنوال.

وكانت هولدن قد سافرت إلى كورنوال بسيارة مرسيدس لرؤية والدتها وزوج والدتها، بعد أن تلقت مكالمة هاتفية من زوج والدتها ليس كوليستر.

وأخبر السكان المحليون في مكان إقامة العائلة أنها عرضت السكان للخطر، لذا تم إبلاغ الشرطة عنها، وتم رصدها من قبل أحد الجيران الذي يعتقد أنه ضابط شرطة، وأبلغ عنها لخرقها قيود السفر الخاصة بفيروس كورونا.

وقضت أماندا ليلة كاملة في منزل العائلة، قبل أن تعود لمنزلها في جنوب غرب لندن، وفقاً لصحيفة (ديلي ميل) البريطانية.

وقال أحد السكان لصحيفة (ذا صن): «لقد شعرت بالصدمة والغضب الشديد من موقفها، حيث يوجد الكثير من العمال والمستضعفين في المنطقة، ونحن بحاجة إلى الحفاظ على سلامتهم».

وعلى الجانب الآخر، قال أصدقاء أماندا هولدن إنها تعلم جيداً أنه لا ينبغي لها السفر وسط هذه الظروف، إلا أنها كانت قلقة بشأن سلامة والديها ولم يكن لديها خيار آخر.

وأضافوا: «إنها تعلم أنها ارتكبت خطأ وهي نادمة على ذلك، ولكن قامت بذلك بسبب المشكلات الصحية لوالديها»، مشيرين إلى أنها قادت السيارة بمفردها وتركت زوجها وبناتها في المنزل، حتى لا تشكل خطراً كبيراً على المحيطين.

وقال المتحدث باسم هولدن إنها كانت على دراية بالقواعد، لكنها اضطرت لخرقها وأنها تدرك جيداً أن جميع العائلات تمر بوقت صعب لكنها تلقت مكالمة هاتفية مؤلمة من والدتها المسنة وزوجها، وخشيت عليهما.

يُذكر أنه تم تطعيم والدي هولدن بلقاح فيروس كورونا، وتجري هولدن اختباراً أسبوعياً للفيروس، كما أنها لم تتواصل مع أي فرد من الجمهور، لذا شعرت بأنها لا تعرض والديها للخطر.