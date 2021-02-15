من قتل والد نيكي ميناج؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت الشرطة الأميركية أن روبرت ماراج، والد مغنية الراب نيكي ميناج، قد توفي خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن صدمه سائق وهرب في نيويورك.

وقالت الشرطة إن ماراج (64 عاماً) كان يسير على طول الطريق في لونج آيلاند مساء الجمعة عندما صدمه سائق مجهول وفر بعد ذلك من مكان الحادث.

وذكرت الشرطة أنه تم نقل ماراج إلى المستشفى في حالة حرجة، ثم توفي متأثراً بجروح أصيب بها.

ولا يزال التحقيق في الحادث جارياً ولم يتم القبض على أي شخص حتى الآن.

وتصنف نيكي ميناج (38 عاماً)، التي ترعرعت في كوينز، نيويورك، ضمن أعلى النساء أجراً في عالم الغناء إذ تحتل المرتبة 12 في قائمة فوربس لأعلى فناني الهيب هوب أجراً عام 2019، حيث بلغت أرباحها 29 مليون دولار.