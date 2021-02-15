صفاء سلطان تكشف أسرار زواجها السري وسبب خلع ابنتها للحجاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الممثلة الأردنية صفاء سلطان عن أسرار زواجها السري ومعاناتها مع الزواج الأول قبل الطلاق، ولماذا خلعت ابنتها الحجاب.

وقالت صفاء سلطان خلال استضافتها في برنامج "شو القصة" مع الإعلامية رابعة الزيات​، إنها تعرضت للعنف الزوجي خلال زواجها الأول المبكر، والذي أسفر عن إنجاب ابنتها «اميلي».

وأضافت أن زواجها هذا كان في الولايات المتحدة الأمريكية واستمر 5 سنوات فقط، وشكرت زوجها الذي قالت إنه مارس العنف الزوجي ضدها، لأنه جعل منها إنسانة أخرى، على حد تعبيرها.

ونفت صفاء (41 عاما) ما تردد حول زواجها من الفنان طارق مرعشلي، وكشفت أن زواجها الثاني كان بشكل سري، ولم يستمر لعدم قدرتها على تحمل فكرة هذا النوع من الزواج، وقالت: "أنا اليوم عزباء حتى إشعار آخر".

وعن سبب خلع ابنتها الحجاب، قالت صفاء سلطان إن ابنتها تعرضت خلال فترة من عمرها للترهيب من جانب إحدى مدرساتها، التي أقنعتها بأن والدتها ستدخل النار، فقررت ارتداء الحجاب حينها لكن ليس عن قناعة، ولذلك خلعته الآن.

وشاركت صفاء سلطان في بطولة ما يقرب من 50 مسلسلا منها "ليل ورجال، وخالد بن الوليد"، كما جسدت شخصية الفنانة المصرية ليلى مراد عام 2009 في مسلسل طويل بعنوان" أنا قلبي دليلي".

