حورية فرغلي توجه رسالة بعد أول عملية.. 15 يوما على الجراحة الثانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجهت الفنانة المصرية حورية فرغلي رسالة إلى جمهورها، بعد إجراء أول عملية جراحية لترميم أنفها، باستخدام عظمة من جسدها.

وقالت حورية في تصريحات صحفية لصحف محلية، إنها بصحة جيدة بعد العملية الأولى، وستجرى عملية جراحية ثانية بعد أسبوعين، كما أنها تخضع حاليا لجلسات أكسجين، استعدادا للعمليتين المقرر إجراءهما.

وقدمت حورية، الشكر لجمهورها في مصر وكل أرجاء الوطن العربي قائلة: "لم أكن أتخيل كل هذا الحب، الناس غمرتني بحبها، ولا أقول لهم سوى شكرا لكم".



وكانت حورية فرغلي تعرضت لحادث سقوط من أعلى حصان تسبب في كسر أنفها، وأجرت العديد من عمليات التجميل لإعادة الأنف لما كان عليه لكنها باءت بالفشل.