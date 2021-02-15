"مزيد من الولا حاجة".. أحمد السعدني بصحبة "نمر" على "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك الفنان أحمد السعدني، جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو جديد له، مستعينا خلاله بـ"فلتر" يتيحه موقع "إنستجرام" لمستخدميه.

وظهر السعدني ويحتضنه نمرا بواسطة "فلتر إنستجرام"، ووجه حديثه للنمر قائلا: "مالك يا معلم، قافش ليه، خليك هادي مفيش حاجة".

واختتم السعدني الفيديو بقبلة للنمر، معلّقا: "مزيد من الولا حاجة".

ومن جانب آخر؛ يخوض الفنان أحمد السعدني السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "زي البيت الوقف" مع الفنانة زينة، من تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد.

بينما آخر أعمال أحمد السعدني كانت حكاية "في السكة" بمسلسل "نمرة اتنين" مع النجمة منى زكي، من تأليف مرين ناعوم، وإخراج يسري نصر الله.