أحمد فهمي يروج لأولى حلقات الموسم الجديد من "أمين وشركاه" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

يحل الفنان أحمد فهمي، ضيفا على أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "أمين وشركاه" تقديم الفنان أحمد أمين عبر فضائية ON.

وروّج فهمي للحلقة ونشر صورا منها عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "انتظروني النهاردة 11 مساءً.. في أول حلقة من الموسم الجديد في أمين وشركاه مع أحمد أمين على قناة ON".

فيما نشر أحمد أمين هو الآخر صورا من الحلقة، وعلّق عبر "إنستجرام": "النهاردة الساعة 11 مساءً أول حلقة من الموسم الجديد من أمين وشركاه مع الفنان أحمد فهمي على قناة ON".

وكانت قناة ON طرحت إعلان الموسم الجديد من برنامج "أمين وشركاه"، والمقرر بدء عرضه من يوم الاثنين، الموافق 15 فبراير الجاري، في تمام الساعة 11 مساء.

ويناقش "أمين" خلال البرنامج الظواهر الاجتماعية المنتشرة في المجتمع المصري بشكل كوميدي، كما يقدم "اسكتشات" تمثيلية لاستعراض الشخصيات التي يقدمها.

ويشارك في هذه المشاهد التمثيلية عدد من النجوم، أبرزهم نيللي كريم وحمدي الميرغني وأحمد فهمي ومحمد عبد الرحمن ومي كساب ومحمد جمعة وغيرهم.