"أجرت العملية الأولى".. رانيا محمود ياسين تكشف تطورات حالة حورية فرغلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين، آخر تطورات حالة النجمة حورية فرغلي بأحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية من أجل عودة أنفها لشكله الطبيعي.

وكتبت "رانيا" عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "بليز يا جماعة.. حورية فرغلي بخير وعملت العملية الأولى على خير.. وأنا بتواصل معها".

أضافت: "أرجوكم دعواتكم لها بالشفاء وكفاية كلام ملوش لازمة عنها.. حسوا بقى بنفسية المريض واتقوا الله".

وكانت الفنانة حورية فرغلي قد أعلنت في وقت سابق عن معاناتها الصحية وعدم قدرتها على الشم بسبب مشاكل الأنف التي تعاني منها منذ سنوات.

وسافرت حورية فرغلي مؤخرا لأمريكا لإجراء جراحتين من أجل عودة أنفها لشكله الطبيعي، وقرر الأطباء المشرفين على حالتها تأجيل الجراحة الأولى لفترة بسبب نقص الهيموجلوبين في الدم نظرا لتعرض "حورية" لكدمة في الرأس قبل خضوعها للعملية بـ 24 ساعة.