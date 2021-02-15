هذا ما قالته نسرين طافش في عيد ميلادها الـ 39

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

احتفلت الفنانة السورية نسرين طافش، بعيد ميلادها الـ 39، والذي يوافق اليوم الإثنين 15 فبراير، إذ أنها من مواليد 1982.

وكتبت "نسرين" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "رحلة الحياة هدية عظيمة من الله، تفاصيل الرحلة مدهشة.. الدروس عميقة وبديعة بطلعاتها ونزلاتها ومفاجآتها".

وتابعت: "كل سنة بتفاجأ بنفسي كيف صرت.. باخد الأمور ببساطة أكتر والتعقيدات بمرونة أكبر والمشتتات بتجاهل أغلب الأوقات.. والتحديات بحلول أنضج وأوعى.. ولسه قدامي كتير من الدروس اللي رح أتعلم منها وأتطور".

وأضافت: "حياتي اليوم أجمل من أي وقت مضى، صحتي ولياقتي أقوى من أي وقت مضى، كانوا عن جد الزمن مجرد وهم.. عقلي وروحي في تأمل وتناغم بين النجوم والكواكب والمجرات ورجلي ثابتتين على الأرض، وقلبي طفل حر رح يضل يحب ويفرح ويسعى ويجتهد ويعيش بهجة الحياة الطيبة مهما صار.. عيد ميلاد سعيد لي".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نسرين طافش مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، ندا موسى، عماد رشاد، أحمد خليل، مادلين طبر.