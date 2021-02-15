ميغان ماركل حامل بطفلها الثاني: ولكن ما هو السر في توقيت هذا الإعلان؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 فبراير 2021 10:46 مساءً - ما أن أعلن الناطق باسم الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل عن خبر حمل الأخيرة وانتظار الزوجين لطفلهما الثاني، حتى سارع قصر باكنغهام إلى اصدار بيان أشار فيه إلى سعادة الملكة اليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب بهذا الخبر وأنهما يتمنيان لحفيدهما وزوجته السعادة كما أكد البيان على أن الأمير تشارلز والعائلة المالكة كلها مسرورون لسماع هذا الخبر ويرسلون إلى الأمير وزوجته أطيب التمنيات.

الزوجان يعلنان الخبر على الملأ

وكان الناطق باسم الزوجين قد أشار إلى ان آرتشي الإبن الأول للأمير هاري سيكون أخاً كبيراً في إشارة إلى انتظاره لقدوم أخ ثاني وأن الزوجين يشعران بسعادة غامرة وهما يعلنان هذا الخبر على الملأ، كما نشر المصور ميسان هاريمان وهو صديق مقرب للزوجين صورة بالأبيض والأسود تظهر فيها ميغان بلقطة رومانسية وهي تضع رأسها على حجر زوجها وتمسك ببطنها المكورة بسبب الحمل وكتب المصور تحت الصورة تعليقاً خاطب فيه ميغان وجاء فيه " ميغ .. لقد كنت حاضراً في حفل زفافك وشهدت بداية علاقة الحب هذه، ويسعدني يا صديقتي أن أراها وهي تنمو.. مبروك لدوق ودوقة ساسكس لهذه الأخبار السعيدة."

وقد تنبهت وسائل الإعلام إلى توقيت إعلان الحمل الذي يصادف يوم الحب وهو نفس التوقيت الذي سبق أن أعلنت فيه الليدي ديانا عن حملها في عام 1984 بالأمير هاري. كما أن طريقة الإعلان عن الحمل متشابهة أيضاً حيث ذكرت الليدي ديانا يومها أنها تنتظر هي وزوجها الأمير تشارلز أن يكون ابنهما الأمير ويليام أخاً كبيراً وقد ضجت الصحف في حينها بهذا العنوان .

تجربة الإجهاض القاسية

يذكر أن الزوجين قد استقبلا طفلهما الأول آرتشي في عام 2019 وأنه سيكمل عامه الثاني في الشهر الخامس من هذا العام، كما سبق لميغان أن كشفت عن تعرضها في شهر يوليو \ تموز من عام 2020 للإجهاض وفقدانها للجنين ونشرت مقالاً في صحيفة "نيويورك تايمز" تحدثت فيه عن الألم الذي قاسته هي وزوجها بسبب هذه الحادثة وكيف أنها كانت تعلم وهي تضم طفلها آرتشي بأنها ستفقد طفلها الثاني وأن ما حصل هو أنها كانت تغيّر حفاظات ابنها عندما شعرت بشدّ عضلي حاد وسقطت أرضاً وعلمت بعدها بأنها قد فقدت الجنين.

يذكر أن الطفل الجديد سيكون العاشر في قائمة أبناء أحفاد الملكة اليزابيث بعد ولادة الأميرة يوجيني حفيدة الملكة من ابنها اندرو لطفلها الأول قبل أيام.

