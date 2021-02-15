الجزء الثاني من المسلسل الكوري "إنذار الحب" على نتفليكس في 12 مارس

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"الخليج 365" من بيروت: كشفت منصة نتفليكس عن الصور الأولى من كواليس الجزء الثاني من المسلسل الكوري الأصلي "Love Alarm" وأعلنت أن موعد عرضه سيكون في 12 مارس المقبل.

وتدور أحداث المسلسل حول تطبيق إذا قمت بتثبيته على الهاتف المحمول ينذرك إذا أعجبك شخص في دائرة نصف قطرها 10 أمتار. وهو من بطولة كيم سو-هيون و جونغ غا-رام و سونغ كانغ.

وتُظهر اللقطات الجديدة (كيم سو-هيون) وهي تلتقي بـ جونغ غا-رام و سونغ كانغ، بعد تخرجهم من المدرسة الثانوية ودخولهم معترك الحياة.

وتدور أحداث الموسم الثاني بعد 4 سنوات من إنشاء التطبيق الذي أصدر مؤخرًا تحديثه الثاني "Love Alarm 2.0". ويأتي التحديث مع ميزة جديدة تعرض للمستخدمين قائمة بالأشخاص الذين من المحتمل أن تعجبهم في المستقبل.

ستواجه (كيم سو-هيون)، التي لا تزال تخفي مشاعرها، مجموعة متنوعة من التغييرات الصغيرة والكبيرة في مجتمع تأثر بشكل كبير بالتطبيق.

