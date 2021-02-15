فن ومشاهير

تعرف على رد فعل بيلى أيليش عند مشاهدة The World’s A Little Blurry لأول مرة

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القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة العالمية بيلى إيليش عن رد فعلها عندما شاهدت فيلمها الوثائقى "The World’s A Little Blurry" المقرر عرضه رسميا بعد عدة أيام حيث أكدت بيلى إيليش البالغة من العمر ( 19 عام ) أنها "صرخت من الفرح" ، وأضافت النجمة العالمية التى تتمتع بشعبية جارفة حول العالم: لم أتوقع أن يكون هناك شخص قادر على ترجمه ما حدث وما مررت به و ما يجرى بهذه الطريقة الجميلة والحميمة " .


بيلي

 

و من المقرر أن يتم عرض فيلم بيلى إيليش الوثائقى "The World’s A Little Blurry " يوم 26 فبراير الجارى على Apple TV .

يذكر أن بيلى إيليش كشفت بداية هذا الشهر عن المقطع الدعائى الرسمى الجديد لفيلمها الوثائقى "Billie Eilish: The World’s A Little Blurry"، وذلك على قناتها الخاصة على موقع " يوتيوب" ، وهو العمل الذى ينتظره الملايين من محبى وعشاق النجمة الشهيرة حول العالم، وقد وصلت مدة المقطع الدعائى إلى دقيقتين و16 ثانية، وقد أظهر المقطع "بيلى" و شقيقها المنتج "فينياس" يؤلفان الموسيقى فى منزل عائلتهما قبل أن تنطلق فى حياة النجوم العالمية، بينما أكدت والدة بيلى أيليتش "ماجى بيرد" مخاوفها بشأن اكتساب ابنتها الشهرة فى سن مبكرة.

 

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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