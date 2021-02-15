شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رد فعل بيلى أيليش عند مشاهدة The World’s A Little Blurry لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة العالمية بيلى إيليش عن رد فعلها عندما شاهدت فيلمها الوثائقى "The World’s A Little Blurry" المقرر عرضه رسميا بعد عدة أيام حيث أكدت بيلى إيليش البالغة من العمر ( 19 عام ) أنها "صرخت من الفرح" ، وأضافت النجمة العالمية التى تتمتع بشعبية جارفة حول العالم: لم أتوقع أن يكون هناك شخص قادر على ترجمه ما حدث وما مررت به و ما يجرى بهذه الطريقة الجميلة والحميمة " .



بيلي

و من المقرر أن يتم عرض فيلم بيلى إيليش الوثائقى "The World’s A Little Blurry " يوم 26 فبراير الجارى على Apple TV .

يذكر أن بيلى إيليش كشفت بداية هذا الشهر عن المقطع الدعائى الرسمى الجديد لفيلمها الوثائقى "Billie Eilish: The World’s A Little Blurry"، وذلك على قناتها الخاصة على موقع " يوتيوب" ، وهو العمل الذى ينتظره الملايين من محبى وعشاق النجمة الشهيرة حول العالم، وقد وصلت مدة المقطع الدعائى إلى دقيقتين و16 ثانية، وقد أظهر المقطع "بيلى" و شقيقها المنتج "فينياس" يؤلفان الموسيقى فى منزل عائلتهما قبل أن تنطلق فى حياة النجوم العالمية، بينما أكدت والدة بيلى أيليتش "ماجى بيرد" مخاوفها بشأن اكتساب ابنتها الشهرة فى سن مبكرة.