شكرا لقرائتكم خبر عن مومنت برودكشن تضع الرتوش الأخيرة استعدادًا لبدء تصوير فيلم "آل هارون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم فريق عمل فيلم "آل هارون" اجتماعًا تحضيريًا استعدادًا لبدء التصوير، ووضع الرتوش الأخيرة حول أماكن التصوير، وسط حضور المنتج حسني محمود، وفريق عمل الإنتاج، إضافة إلى المؤلف ومخرج العمل.

وفي وقت سابق، نجحت إدارة شركة مومنت برودكشن للمنتج حسني محمود، في ضم عدد كبير من الفنانين المميزين إلى أسرة فيلم "آل هارون"، الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي مثير.



صناع فيلم آل هارون

وفيلم "آل هارون" من إنتاج حسنى محمود، وشركته مومنت برودكشن للإنتاج الفني، ومن تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، وإخراج معتز حسام.

ويشارك في بطولة الفيلم العديد من الممثلين والأسماء اللامعة، بينهم، منذر ريحانة، وأحمد وفيق، وإيهاب فهمي، وعبير صبري، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبي، وأحمد عبد الله محمود، وحمدي هيكل.