شكرا لقرائتكم خبر عن الهضبة عمرو دياب فى أحدث ظهور من كواليس إعلانه الجديد فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الميجا ستار عمرو دياب، متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة له من وراء كواليس تصوير إعلانه الجديد مع عدد من الأصدقاء في العاصمة الإماراتية دبي، حيث ظهر الهضبة في الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وهو يلتقط سيلفي مع عدد من الأصدقاء وفى الخلفية أبراج مدينة دبي الشاهقة.

وكان قد ظهر الهضبة أمس، في صورة من نفس كواليس تصوير الإعلان، مع المخرج الكبير طارق العريان، ونشر عمرو دياب على الصفحة الرسمية له على موقع "فيس بوك"، صورة من كواليس العمل وتضم المخرج طارق العريان والإعلامية إنجى كيوان التى ستظهر فى الإعلان، وزوجها، كما ضمت الصورة القائمين على العمل.

إعلان عمرو دياب الجديد برفقة الإعلامية إنجى كيوان يجرى تصويره على أنغام أغنية "وأنا معاك" التى صدرت فى ألبوم "يا أنا يا لأ" ومن المتوقع طرح الكليب خلال الأيام القليلة المقبل.

عمرو دياب