شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف السرب:كتابة الفيلم واجب وطنى وطارق الشناوى: الجمهور متعطش للأعمال الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمر عبد الحليم مؤلف فيلم السرب إنه يتقدم بالشكر للمتحدة للخدمات الإعلامية وللمنتج الكبير تامر مرسى للتعرض لمثل هذه الموضوعات والتي تتطلب إمكانيات إنتاجية ضخمة جدا بالإضافة إلى الجرأة الشديدة.

وتابع مؤلف السرب خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة والذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل أن القاء الضوء على أعمال درامية وطنية واجب وطنى مؤكدا أنه سعيد للغاية بمشاركته في هذا العمل مشيرا إلى أنه بدأ كتابة العمل منذ شهر نوفمبر من عام 2019.

من جانبه قال الناقد الفني طارق الشناوى إنه تبين من رد الفعل الشعبى أن الشعب المصرى متعطش لمثل تلك الأعمال الفنية الوطنية خاصة إذا كان وراءها جهد فنى كبير وهذا الأمر يجعل درجة المشاهدة عالية جدا لان هذا الحادث أشعل الروح الوطنية.