شكرا لقرائتكم خبر عن ريان رينولدز يحتفل بعيد الحب بلعب دور الكوافير لزوجته بليك ليفلى..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الثنائى ريان رينولدز وزوجته بلاك ليفلى بعيد الحب بطريقة مميزة تتماشى مع طريقة تفاعلهما مع متابعيهما بصورة كوميدية من وقت لآخر، حيث يعتبر الثنائى من أشهر الثنائيات في العالم، لذا قرر الاحتفال بطريقة مميزة، وذلك حينما نشرت بليك ليفلى فيديو عبر حسابها على موقع انستجرام يتضمن ظهور زوجها وكأنه الكوافير الخاص بها، حيث ساعدها في قص شعرها وتسريحه لها.



ريان رينولدز

من ناحية أخرى كشفت بعض التقارير الأجنبية خلال الأيام الماضية عن استحواذ النجم العالمي ريان رينولدز، والنجم العالمي روب ماكلهيني، على نادى ريكسهام بالكامل، بعد استثمار حوالي 2.76 مليون دولار، وامتلاك النادى بشكل كامل.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، كشفت فيه سيطرت رينولدز وماكلهيني، على النادي الإنجليزي بالكمال، بعد إتمام شروط الصفقة التي عقدت في نوفمبر الماضي، وفي بيان صادر عن النادى أكد أن المالكين الجدد سيوفرون الأموال بالكامل بالإضافة إلى تحديد لاعبي الفريق الأول هي الخطوة الأولى لهم للمنافسة على البطولات.

ووفقاً لصحيفة فاريتي فإن النجم العالمي ريان رينولدز، امتلك نادي ريكسهام إيه إف سي، والذي يقع مقره في مدينة ويلز، ويلعب في الدوري الوطني للدرجة الخامسة، ويقترب من الصعود للدرجة الأعلى في الدوري مقابل أربعة نقاط في انتظار حصدها بالمباريات القادمة.

ويأمل رينولدز في التريوج بشكل كبير للنادي الجديد الذي امتكله، حيث سيحرص الفترة القادمة على الترويج له عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، وهو ما سينجح فيه بشكل كبير لامتلاكه عدد متابعين عبر تويتر، أكثر مما تتمتلكه الصفحة الرسمية لنادي ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي في النسخة السابقة.