شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدي وخالد جلال ومحمد نوار فى ضيافة يوسف معاطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الفنان محمد هنيدي والمخرج خالد جلال في صورة جديدة في ضيافة الكاتب والسيناريست يوسف معاطي، وكان برفقتهم محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، والإعلامي عمرو الليثي.

وشارك الإعلامي عمرو الليثي متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم، الصورة معلقا: "مع أصدقائى الأعزاء محمد هنيدي وخالد جلال ومحمد نوار في ضيافة صديقى يوسف معاطى".



محمد نوار والمعاطي والليثي وهنيدي وخالد جلال

من ناحية أخرى، يحل النجم محمد هنيدى، ضيفًا على برنامج "سهرانين" في موسمه الرابع، الذى يقدمه النجم أمير كرارة على قناة ON، يومي السبت والأحد المقبلين، ويتحدث خلال اللقاء عن حياته الشخصية وأبرز المواقف الكوميديا التي حدثت له خلال التصوير.



محمد هنيدي وخالد جلال ومحمد نوار والليثي في ضيافة يوسف معاطى

ويلعب الفنان محمد هنيدي دور البطولة في فيلم "الإنس والنمس" بمشاركة منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد طرحت البرومو قبل أيام، ورصد البرومو مواجهة محمد هنيدى للزومبى، في إطار كوميدى تشويقى ومثير عما سيحدث خلال أحداث الفيلم الذى يجسد فيه دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.