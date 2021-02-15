مفاجأة لعشاق الرعب.. عودة سلسلة "بارانورمال أكتيفيتي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المنتج السينمائي الأمريكي كريستوفر لاندن، إنتاج فيلما جديدا من السلسلة الشهيرة Paranormal Activity (نشاط خارق).

وعندما صدر فيلم "بارانورمال أكتيفيتي" عام 2007، كان من أنجح أفلام الرعب في ذلك الوقت، إذ استخدم تقنية التصوير السينمائية التي تعرف باسم "تسجيلات مكتشفة"، مما جعل الجمهور يشعر أن مشاهده حقيقية ويتجاوب معها.





وفقًا لموقع "ذا هوليوود ريبورتر" الأمريكي، يتكتم منتجي العمل على أي تفاصيل عن الفيلم الجديد، لكن من المتوقع أن يحافظ الفيلم الجديد على نفس تقنية التسجيلات المكتشفة.





وذكر الموقع، أن الفيلم سيكون من إخراج وليم يوبانك، وتأليف أورين بيلي، ومن المتوقع طرحه في مارس/آذار 2022.

وصدر أول أجزاء سلسلة "بارانورمال أكتيفتي" عام 2007، وتلاه الجزء الثاني عام 2010، والجزء الثالث في العام الذي تلاه، وصدر الجزء الرابع والأخير عام 2012.