فيلم صيني يحطم الرقم القياسي لفيلم مارفل "أفنجرز: نهاية اللعبة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكن فيلم صيني من تحطيم الرقم القياسي السابق لفيلم مارفل الضخم Avengers: Endgame (أفنجرز: نهاية اللعبة) في مفاجأة لم يتوقعها أحد.

وتمكن فيلم "أفنجرز: نهاية اللعبة" من تحقيق لقب أعلى افتتاحية فيلم في التاريخ عند طرحه عام 2019، قبل أن يحطم فيلم Detective Chinatown 3 (محقق الحي الصيني 3).

وفقًا لموقع "ديجيتال سباي" الأمريكي، صدر الفيلم بالتزامن مع بداية العام الصيني، مما قاده لتحقيق 398 مليون دولار في شباك التذاكر الصيني، متخطيًا بذلك إيرادات فيلم "أفنجرز: نهاية اللعبة" التي بلغت 357 مليون دولار.





وذكر الموقع أن الخبر يبدو علامة جيدة لصناعة السينما لمرحلة ما بعد فيروس كورونا، خاصةً مع كون الصين واحدة من أولى الاقتصادات التي تعافت من الوباء العالمي.





وأضاف، أن فيلم "محقق الحي الصيني" هو ثالث جزء في سلسلة الأفلام التي بدأت في 2015.

الفيلم من بطولة باوكيانج وانج وهاوران ليو، اللذان يلعبان دور المحققين تانج رين وكين فينغ، وهما يحققان في جريمة كبرى في طوكيو ويتصادمان مع تطورات القضية.

وتنتظر مارفل حاليًا طرح عدد من أضخم أعمالها منهم فيلم "بلاك ويدو"، الذي يصدر مايو/أيار 2021، مما يعطيها دافعًا لاقتناص السبق من جديد.





