أشهر قتلة هوليوود.. عودة "السيد والسيدة سميث" بأبطال جدد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة أمازون عن إنتاج نسخة تليفزيونية جديدة من فيلم الأكشن Mr. And Mrs. Smith (السيد والسيدة سميث).

وفقًا لموقع "فارايتي" الأمريكي، تتعاون الممثلة الإنجليزية فيبي والر بريدج والأمريكي دونالد جلوفر، للقيام بدوري النجمين الأصليين أنجلينا جولي وبراد بيت.





وصدر فيلم (السيد والسيدة سميث) عام 2005، وشهد بداية علاقة براد بيت وأنجلينا جولي، خلال لعبهما دور زوجين يعملان قاتلين مأجورين يتم استئجارهما لتصفية أحدهما الآخر.

وحقق الفيلم شعبية كبيرة فور طرحه، واقتربت إيراداته من حاجز نصف مليار دولار.

وقالت رئيسة استوديوهات أمازون، جينيفر سالك: "إن أبطال المسلسل أشبه بفريق الأحلام؛ دونالد وفيبي هما اثنان من أكثر نجوم العالم موهبة، لذلك هم بالنسبة لنا حلم ونتمنى أن يكونوا كذلك بالنسبة للجمهور.





وذكر الموقع أن المسلسل سوف يكون من تأليف فرانشيسكا سلوني، وسوف يتعاون أبطال المسلسل على إنتاج فيلم أيضًا، ومن المتوقع طرحه عام 2022.

وسبق أن تعاونت أمازون مع نجمي الفيلم على مشاريع أخرى، إذ عملت مع "بريدج" في مسلسلها "فليباج"، أما "جلوفر" فتعاون مع الشركة في فيلمه الموسيقي Guava Island (جزيرة الجوافة).