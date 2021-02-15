فيلم "السرب" ملحمة مصرية عن الحرب على داعش في ليبيا

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





"الخليج 365" من بيروت: حصد الإعلان التشويقي لفيلم "السرب" نحو 180 ألف مشاهدة على يوتيوب بعد ساعات قليلة من طرحه.

ويتناول الفيلم قصة حقيقية عن ضربة جوية نفذتها القوات الجوية المصرية ضد مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة درنة الليبية بفبراير 2015، رداً على ذبح التنظيم لـ21 قبطياً مصرياً.

ونشر تامر مرسي منتج الفيلم الإعلان التشويقي عبر صفحته على الفيسبوك، وكتب معلقاً: "عملنا [مسلسل] الاختيار وخافوا منه قمنا عاملين [فيلم] السرب وهيخافوا منه، رئيس مصر وعد بالقصاص فأوفى، السرب قريبًا في دور العرض".

وأضاف: "المجد للشهداء.. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه".

وتضمن الإعلان كلمة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يقول فيها: "شعب مصر العظيم، إن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد وبالأسلوب والتوقيت المناسب بالقصاص من هؤلاء القتلة".

وظهر في الإعلان التشويقي النجوم: أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، دياب ومحمود عبد المغني.

الفيلم من إنتاج شركة "سينرجي" وتأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.