عصام النجّار يُطلق "حضلّ أحبّك" رسمياً بعد تحقيقه إنتشاراً عالمياً

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"الخليج 365" من بيروت:بعد أن شكّل الفنّان الأردنيّ الشابّ عصام النجّار حالة إستثنائيّة وخاصّة عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، يُطلق اليوم أغنيته المُنفردة الأولى "حضلّ أحبّك" رسمياً بعد أن كان قد طرحها خلال شهر سبتمبر الماضي بشكل عفويّ عبر صفحاته.



وكان إسم عصام النجّار قد إنتشر بشكل كبير مؤخراً على الصعيدين العربيّ والعالميّ وخلال فترة وجيزة، بعد أن إحتلّت أغنيته "حضلّ أحبّك" المراكز الأولى على العديد من التطبيقات الموسيقيّة ومواقع التواصل الإجتماعيّ وتصدّرت قائمة الأغنيات الأكثر بحثاً وتداولاً .



أغنية"حضلّ أحبّك" باللغة العربيّة وهي من نمط موسيقى الـPop Folk، تتميّز ببساطة كلماتها التي ألّفها عصام النجّار وسارة شلبي، ولحّنها ووزّعها لؤي حجازين والتي يتوجّه عصام من خلالها إلى الحبيبة واصفاً قصّة الحبّ التي تجمعهما بالفيلم الرومنسيّ.

وعن نجاح أغنيته الأولى يقول:" جميل كيف أنّ الموسيقى تُخاطب وتُلامس المُستمعين حتّى ولو كانت بلغات مُختلفة وغريبة عنهم،. فالكلّ يتفاعل مع الموسيقى على طريقته الخاصّة. وأنا أشعر بفخر كبير عندما يقول أحد عن أغنيتي:" لا أفهم معنى كلمات الأغنية، ومع ذلك فأنا أحبّ ما أسمع". فهذا أمر غير مألوف لدى الفنّانين العرب، وأنا أطمح بأن تُصبح الموسيقى العربيّة عالميّة".

تجدر الإشارة أنّ الفنّان عصام النجّار، وهو في السابعة عشر من عمره، هو أوّل فنّان أردنيّ يُحقّق إنتشاراً عالميّاً بأغنية عربيّة تخطّت 31 مليون مُشاهدة على موقع يوتيوب وتصدّرت قائمة تطبيق Spotify لأكثر 50 أغنية رائجة عالمياً وقائمة أكثر الأغاني بحثاً على تطبيق Shazam للموسيقى والأكثر تداولاً على تطبيق "تيك توك" من خلال 320 مليون مُشاهدة.

يُذكر أنّ "حضلّ أحبّك" صدرت مع Lyrics Video خاصّ بالأغنية ،على أن يتمّ تصويرها خلال الشهر المُقبل في الأردن على طريقة الفيديو كليب.