شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت: هؤلاء المطربون هنأونى على أغنية "يامستعجل فراقى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم محمد ثروت عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "يامستعجل فراقى" الذى طرحها مؤخرا على طريقة الفيديو كليب، وحققت نجاح كبير، مؤكدا أن السبب في حماسه لتقديمها هو نجله أحمد ثروت، والملحن محمد رحيم الذى سعدت بالتعاون معه، حيث أنه ملحن شاطر ويمتلك ألوان مختلفة ويجمعنى معه أغانى أخرى خلال الفترة المقبلة، كذلك الشاعر تامر حسين .

وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365" أن عددا من المطربين هنأوه على نجاح الأغنية منهم أنغام ومصطفى قمر ومدحت صالح ونادية مصطفى وجنات وأحمد صلاح حسنى وأحمد فلوكس وغيرهم .

وحققت أغنية يا مستعجل فراقي للفنان محمد ثروت، نجاحًا كبيرًا، وتصدرت تريند جوجل ويوتيوب منذ طرحها والتى تقول كلماتها:

"اتكتب سطر النهاية للأسف مانتش معايا.. للأبد فعلاً كفاية عليك كدة وكفاية جرح.. وآه الأمل أن أنت تتغير ضعيف والوضع ده بقى شيء سخيف.. وأنا أيه جابرني لكل ده حب انتهى وأنا شكوتي لله".

ويتعاون الفنان الكبير محمد ثروت من خلال أغنيته "يا مستعجل فراقى"، والتى طرحها مؤخرا مع ابنه أحمد ثروت، حيث يتولى إنتاج وإخراج الكليب، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع محمد رحيم، وإخراج أحمد ثروت.

وكشف محمد ثروت أن أغنية "يا مستعجل فراقي" تعد أول بشائر ألبومه الجديد، الذي قرر إطلاق أغنياته فرادى على فترات متقطعة خلال العام الجاري، أول ألبوم رسمي بعد سنوات طويلة منذ آخر ألبوماته "من طول ما بفكر فيك".

محمد ثروت ممثل ومطرب وملحن، يمتد مشواره الفني لبدايات السبعينات، حفر اسمه في مسامع جمهوره المصري بأشهر أغنياته "حكتب جواب" و"ورق الشجر"، بجانب أغنياته الدينية، ولمسته الخاصة في أغاني الأطفال والأعمال الوطنية، ولقبه الجمهور بصوت مصر، كما لحن له كبار الملحنين من الزمن الجميل، وعلى رأسهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ومحمد الموجي منير مراد ومحمد سلطان وحلمي بكر وعمار الشريعي.