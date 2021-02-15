شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج فيلم السرب: كواليس الفيلم كانت مثيرة وفريق العمل على أعلى درجات الانضباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد نادر جلال مخرج فيلم السرب، إنه تشرف بتوثيق الضربة الجوية المصرية ضد داعش فى ليبيا فى فيلم سينمائى، مضيفا خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الإثنين، إن كواليس الفيلم كانت مثيرة للغاية.

وأكد المخرج أحمد نادر جلال، أن فريق العمل كان على أعلى درجة من الانضباط، حتى يعكس العمل شكل الانضباط الذى تتمتع به القوات الجوية المصرية، حيث أن كل من شارك فى ذلك العمل الفني كان يعمل على تقديم شيء مشرف، ولذلك بذل جميع الفنانين أكبر مجهود لهم فى ذلك الفيلم.

وأشار مخرج فيلم السرب، إلى أنه اختار فريق العمل المشارك فى ذلك الفيلم من خلال القياس على الشخصيات الموجودة على الورق مضيفا: كنا نعمل على انتقاء النجم الأصلح لذلك الدور، مؤكدا إن أصعب اللقطات التى واجهته فى تصوير الفيلم هي اللقطات الخاصة بالطائرات الحربية، لأنها تعتبر شيء جديد ولم يتم قبل ذلك تصويره بشكل سينمائى.

وأوضح أحمد نادر جلال مخرج فيلم السرب، إنه تصوير الفيلم مازال يجرى على قدم وساق، مؤكدا أن توقيت الفيلم يصل إلى ساعتين أو ساعتين و10 دقائق.