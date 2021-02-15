شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طرحه نمبر 2 .. أحمد الفيشاوى فى صور جديدة من كواليس تصوير الكليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلط الفنان أحمد الفيشاوى الضوء على كواليس أغنية "نمبر 2" الذى أطلقها أمس، حيث نشر مجموعة من الصور أثناء تصوير الأغنية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وكتب: "من تصوير كليب نمبر2".



الفيشاوى وحمو بيكا خلال تصوير الكليب



الفيشاوى وحمود بيكا

وكان النجم أحمد الفيشاوي، طرح أحدث أغنياته التي تحمل اسم "نمبر 2"، أمس على موقع الفيديوهات يوتيوب، وقام بغنائها على طريقة الراب، وظهر في الكليب مطرب المهرجانات حمو بيكا "موديل" دون غناء، والأغنية من كلمات "تى"، وتوزيع وزة.



الفيشاوى على انستجرام

وتتناول الأغنية مفردات خفيفة، بالإضافة إلى قصة الرقم الثانى فى الحياة بشكل عام، حيث تعد الأغنية ردًا على فكرة "نمبر1" التى أطلقها البعض على أنفسهم فى الآونة الأخيرة، خاصة أن كلمات الأغنية تستدعى أن فكرة النجاح على جميع الأصعدة هى "نمبر 1" فى كل شىء.



الفيشاوى فى صورة أخرى

وخلال الفترة الماضية حدثت مشادة كلامية وردود فعل مشتعلة بين أحمد الفيشاوى ومحمد رمضان عبر المنصات الإلكترونية، وذلك على خلفية نمبر 1 ونمبر 2، إذ رد كل منهما بطريقته الخاصة على فكرة اللقب.

الفيشاوى وحمو بيكا

واستعان الفيشاوى بعدد كبير من الراقصين خلال التصوير، حيث تتضمن الأغنية مفاجأة من حيث الديكورات والشكل واللوك وإيقاع الموسيقى التى سيقدمها خلال الأغنية، التى تعد مفاجأة حسبما أكد فى وقت سابق خلال تصريح مقتضب لـ "الخليج 365".