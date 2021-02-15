شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السعدني يحتضن "نمر" أبيض فى ظهور ساخر جديد.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان أحمد السعدنى، متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو ساخر جديد مستغلاً إحدى الفلاتر الجديدة عبر منصة إنستجرام، والتي ظهر من خلالها وهو يحتضن نمرًا أبيض ليواصل الفيديوهات الساخرة التي اعتاد مشاركتها مع جمهوره عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.

ووجه السعدني حديثه للنمر الأبيض الذى يحتضنه قائلاً: "مالك يا معلم، قافش ليه"، ليتختم الفيديو بقبلة على الهواء للنمر المضاف عن طريق الفلتر.

ويجتمع أحمد السعدنى وزينه في بطولة مسلسل "زى البيت الوقف"، وهو اسم مبدئى، ومقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف ورشة أحمد الشخيبى، وإخراج عصام عبد الحميد، ويعد المسلسل أول لقاء يجمع بين زينة وأحمد السعدنى في الدراما التليفزيونية، حيث تقابلا سوياً في فيلم "المصلحة" مع النجمين أحمد السقا وأحمد عز.



احمد السعدني



السعدني

وكان من المقرر ان يبدأ تصوير المسلسل أمس، حيث تجرى الشركة المنتجة حالياً إبرام باقى التعاقدات مع الممثلين المشاركين، حيث تعاقدت مع الفنانة صابرين، وعدد من الفنانين الشباب، ومن المقرر أن ينضم عدد من الفنانين خلال الأيام المقبلة، خاصة أن المخرج انتهى من وضع اللمسات الأخيرة على الديكورات وخلافه .

آخر أعمال السعدني، مسلسل "نمرة اتنين" وتحديداً حكاية "في السكة" وشاركت في بطولة الحكاية النجمة منى زكى، وتأليف مرين ناعوم، واخراج يسرى نصر الله.