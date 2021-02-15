شكرا لقرائتكم خبر عن حركة فاندام الاستعراضية بجوار رقصة مايكل جاكسون فى تصنيف عالمي.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمي جون كلود فاندام، عن دراسة جديدة أجرتها منصة OTT، عن أشهر أربع صور ظلية تم تداولها خلال العقود الماضية، وكانت حركته الشهيرة الاستعراضية من ضمنهم، بجوار كل من وقفة اسطورة الكوميديا الشهير تشارلي تشابلن، وقفزة اللعبة الشهيرة NBA، ورقصة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون.

وأكد أسطورة هوليوود في منشوره عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، أن حركته الشهيرة التي اشتهر بها وهو يستعرض عضلاته من ضمن أربعة أشهر صور في التاريخ.

وكان قد طالب النجم العالمي جان كلود فاندام، متابعيه وجمهوره بضرورة المواظبة على التدريبات حتى في أيام الإجازات الرسمية، حيث نشر صورة عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، يجسد فيها حركته الشهيرة لتوجيه النصيحة لجمهوره.

كما حث فاندام متابعيه على ضرورة احترام الأمهات ومعاملتهن بالطريقة المثلى، وذلك من خلال صورة نشرها بصحبة والدته، علق عليها وكتب رسالة إلى جمهوره قال فيها: "دعونا نتعامل دائمًا مع أمهاتنا بأفضل طريقة ممكنة، يمكن للأمهات تحويل عالمنا إلى جنة".



فاندام ومايكل جاكسون ومايكل جوردون وتشارلي تشابلن