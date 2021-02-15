شكرا لقرائتكم خبر عن كورتني كاردشيان تحتفل بعيد الحب مع صديقها الجديد ترافيس باركر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت عارضة الأزياء العالمية كورتني كاردشيان بعيد الحب مع صديقها الجديد ترافيس باركر، حيث شاركا جمهورهما صورًا من المكان الذي احتفلا فيه بالفلانتين عبر حساباتهما الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وأظهرت صورًا نشرتها نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية البالغة من العمر 41 عامًا عبر خاصية الاستوري على الإنستجرام، وكذلك صديقها ترافيس باركر صورا من المكان الذي احتفل فيه بعيد الحب، حيث كانا معًا بالقرب من موقد نار، إلا أنهما لم يظهرا معًا على السوشيال ميديا.



كورتني كارداشيان

وتصدرت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كورتنى كاردشيان المواقع الفنية العالمية مؤخرًا بتكهن حول ارتباطها بالمغنى الشهير ترافيس باركر الذى يتمتع بشعبية جارفة حول العالم، وقد تم تأكيد علاقتهما خلال الشهر الماضي.



صورة نشرتها كورتني كارداشيان

وفي وقت سابق، قررت كورتنى كاردشيان البالغة من العمر (41 عامًا) أن تدعم علاقتها بصديقها الجديد ترافيس باركر وذلك بطريقة بسيطة جدًا، وتحديدًا بعد أن شارك لقطة من " 'first punk band " عندما كان يعزف على الطبول منذ أكثر من عقدين من الزمن، فكتبت له "WOOW" وكأنها تحية له، وقد فسر البعض تعليق كورتنى أنها تريد أن تجعل الأمور مرئية ببساطة للجميع فيبدأ الأمر بتعليق منها على صفحته بـ"إنستجرام" ثم يبدأ ظهورهما رسميا معا.



خلخال هدية عيد الحب



صورة نشرها صديق كورتني كارداشيان



كورتني كاردشيان وصديقها في مقطع فيديو نشرته ديلي ميل



كورتني كاردشيان وصديقها