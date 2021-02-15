شكرا لقرائتكم خبر عن آمبر هيرد تفضح علاقتها مع صديقتها "بيانكا" من جديد فى احتفالهما بعيد الحب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجمة العالمية آمبر هيرد، قررت أن تعلن عن علاقاتها النسائية من جديد، حيث التقطت عدسات المصورين ظهورا جديدا للنجمة العالمية مع صديقتها الجديدة بيانكا بوتي، يوم عيد الحب، أثناء تواجدهما في مطار لوس أنجلوس قبل انتقالهما للاحتفال خارج البلاد.

ووفقًا لصحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن النجمة العالمية صاحبة الـ 34 عامًا ظهرت مع صديقتها السينمائية البالغة من العمر 38 عامًا، أمس الأحد، قبل الطيران خارج البلاد للاحتفال بعيد الحب، حيث وصفت الصحيفة علاقة الثنائي بالزوجين في إشارة إلى ارتباطهما ببعضهما البعض بشكل رسمي.



آمبر هيرد وحبيبتها الجديدة

وشوهدت هيرد وهي ترتدي قميصًا باللون الأسود بأكمام طويلة مع قلادة ظاهرة في منطقة الصدر، بينما حرصت على الالتزام بتعليمات السلامة والوقاية من فيروس كورونا وارتدت قناعهما الطبي متعدد الألوان.

وعلى جانب آخر، أكدت النجمة العالمية أنها قد تبرعت بمبلغ 7 ملايين دولاروهي قيمة تسوية طلاقها للجمعيات الخيرية كما وعدت.

ديب أكد أن أمبر هيرد لم توفي بوعدها بشأن التبرعات التي تعهدت بها للأعمال الخيرية، ويبدو أنها محاولة يائسة أخرى لتحويل الانتباه عن نتائج محكمة المملكة المتحدة فيما يتعلق بمزاعم ارتكاب ديب العنف المنزلي ضد هيرد الولايات المتحدة حسبما قالت المحامية إيلين بريدهوفت لـموقع Deadline.

كما أكد الموقع ان هيرد صرحت في المحكمة العليا في المملكة المتحدة العام الماضي، وفي مناسبات أخرى مختلفة خلال السنوات القليلة الماضية ، أنها تبرعت بمبلغ 7 ملايين دولار بالكامل لـ CHLA وACLU .